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الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العاهل الأردني للرئيس الأمريكي: يجب تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في غزة

العاهل الأردنى الملك
العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني
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تلقى العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، أمس السبت، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحثا خلاله الأوضاع المتدهورة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وسبل وقف التصعيد الخطير وحماية المدنيين.

ودعا العاهل الأردنى - خلال الاتصال - إلى تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد فى غزة ومحيطها وحماية المنطقة من تبعات دوامة عنف جديدة.

كما أكد الملك عبدالله الثانى ضرورة إنهاء جميع الممارسات التى تؤجج التوتر، وإيجاد أفق سياسى حقيقى لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذى يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار للجميع.

وحذر العاهل الأردنى - طبقا لبيان الديوان الملكى - من أن استمرار التصعيد سيكون له انعكاسات سلبية على المنطقة، مشددا على ضرورة ضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولى الإنساني.

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