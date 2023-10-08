سنغافورة تحذر مواطنيها من تراجع جودة الهواء

حذرت السلطات فى سنغافورة، أمس السبت، المواطنين من تدهور جودة الهواء وخطورة الأوضاع جراء تزايد مناطق تلوث الهواء والحرائق النشطة فى إندونيسيا المجاورة.

وذكرت السلطات - بحسب شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية - أن جودة الهواء دخلت مستوى غير صحي، مشيرة إلى أن المناطق الشرقية ومناطق وسط البلاد سجلت 115 نقطة و106 نقاط على الترتيب على مؤشر معايير التلوث، ويعد المدى بين 101 إلى 200 نقطة خطرا، وفق الوكالة الوطنية للبيئة.

وذكرت الشبكة الإخبارية أن معدلات التلوث والخطورة تزداد جراء حرائق الغابات فى إندونيسيا وهبوب الرياح فى اتجاه يضر سنغافورة، مشيرة إلى أن أعمدة الدخان والضباب تظهر فى صور الأقمار الصناعية بجنوب ووسط جزيرة "سومطرة" الإندونيسية، وأن تغير اتجاه الهواء دفع الملوثات والضباب باتجاه سنغافورة وتسبب فى انخفاض جودة الهواء.