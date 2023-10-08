مصرع شخص مجهول الهوية في حادث انقلاب «ميكروباص» بالفيوم

لقي شخص مجهول الهوية مصرعه، قبل قليل، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، بعد طريق جرزا باتجاه القاهرة، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها فانقلبت.

وتوقفت حركة المرور على الطريق أمام المارة بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين لحين وصول سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة المحافظة، ووجود متوفي.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الغربي، بعد طريق جرزا بدائرة المركز، مما أسفر عن مصرع شخص مجهول الهوية.



ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

جرى إزالة آثار الحادث، ونقل السيارة إلى المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.