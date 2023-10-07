"رويترز": أحداث اليوم الأكثر دموية في إسرائيل منذ حرب 6 أكتوبر

وصفت وكالة أنباء "رويترز" البريطانية، اليوم السبت، أن القتال بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي يعد أكثر أيام العنف دموية في إسرائيل منذ الهزيمة في حرب 6 أكتوبر عام 1973 علي يد الجيش المصري.

في حين، أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل 250 إسرائيليا وإصابة 1100 آخرين.

بينما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، اليوم السبت، أن حصيلة الشهداء الفلسطينيين إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ارتفعت إلى 232 شهيدا، و1697 مصابا، إضافة إلى دمار في البنايات والأبراج السكنية والممتلكات والبنية التحتية.