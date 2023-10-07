"جيروزاليم بوست": إسرائيل لم تتعلم الدرس من هزيمتها في حرب 6 أكتوبر

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم السبت، أن القتال بين المقاومة والفلسطينية وإسرائيل يثبت عدم تعلم إسرائيل الدرس من هزيمتها في حرب 6 أكتوبر عام 1973 علي يد الجيش المصري.

وأضافت إن التاريخ يعيد نفسه، حيث أشارت إلي أن إسرائيل علي الرغم من تطورها العسكري، إلا أنها ارتكبت نفس الخطأ في حرب 6 أكتوبر، وهو التقليل من شأن العدو.

في حين، أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل 250 إسرائيليا وإصابة 1100 آخرين.

بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد ما يزيد عن 200 شهيد فلسطيني كحصيلة أولية لأعداد الشهداء، و1610 إصابة في قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة.