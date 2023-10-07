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الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مجمع نموذجي جديد للسيارات بأشمون للقضاء علي المواقف العشوائية

مجمع نموذجي للسيارات
مجمع نموذجي للسيارات بأشمون
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قال خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية،  إن نسبة التنفيذ الخاصة بإقامة موقف عمومي للسيارات على أرض سوق المواشي القديم بمدينة أشمون والذي تم إنشاءة علي مساحة حوالي 3 أفدنة، وصلت إلى حوالي 97%، ويتم تنفيذه بواسطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمنوفية وذلك في إطار خطة المحافظة للإرتقاء والنهوض بكافة المشروعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

 وأوضح النمر فى تصريحات صحفية ، أنه تم الإستفادة من هذا الموقع بعد نقل السوق إلي مكان بديل خارج الكتلة السكنية لإقامة هذا المشروع الخدمي والذى يعد من المشروعات ذات النفع العام لأهالي مركز ومدينة أشمون .

 وأكد أن الهدف من إقامة مجمع نموذجي جديد للسيارات بأشمون القضاء علي المواقف العشوائية والحد من الزحام وتقليل التكدس وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة .

 

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الهيئة العامة للأبنية التعليمية المواقف العشوائية المنوفية مدينة أشمون محافظة المنوفية
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