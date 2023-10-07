مجمع نموذجي جديد للسيارات بأشمون للقضاء علي المواقف العشوائية

قال خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، إن نسبة التنفيذ الخاصة بإقامة موقف عمومي للسيارات على أرض سوق المواشي القديم بمدينة أشمون والذي تم إنشاءة علي مساحة حوالي 3 أفدنة، وصلت إلى حوالي 97%، ويتم تنفيذه بواسطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمنوفية وذلك في إطار خطة المحافظة للإرتقاء والنهوض بكافة المشروعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأوضح النمر فى تصريحات صحفية ، أنه تم الإستفادة من هذا الموقع بعد نقل السوق إلي مكان بديل خارج الكتلة السكنية لإقامة هذا المشروع الخدمي والذى يعد من المشروعات ذات النفع العام لأهالي مركز ومدينة أشمون .

وأكد أن الهدف من إقامة مجمع نموذجي جديد للسيارات بأشمون القضاء علي المواقف العشوائية والحد من الزحام وتقليل التكدس وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة .