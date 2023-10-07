نقيب الأطباء البيطريين يحذر من كارثة قد تحدث في السنوات المقبلة

أكد الدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين، أن حمى الثلاث أيام، والقلاعية، هي أمراض فيروسية، وموجودة في مصر منذ سنوات طويلة جدًا، وليست وليدة اليوم.

وأضاف نقيب الأطباء البيطريين، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن الهيئة العامة لـ الخدمات البيطرية، والأطباء البيطريين العاملين في وزارة الزراعة، لديهم خطة تحصين دورية، كانت تتم مرتين في العام، ولكن الآن تتم بشكل دوري طول العام.

ولفت إلى أن الأطباء البيطريين العاملين بالهيئة العامة لـ الخدمات البيطرية، يقومون بمجهود كبير من أجل تحصين المواشي في مصر، ومن أجل مواجهة الفيروسات التي تصيب الثروة الحيوانية.

وأوضح أن الأطباء البيطريين يعملون دون تعيين، موضحًا أن آخر تعيين لـ البيطريين كان في عام 1994، أي من 29 عامًا، وأن هناك تناقص في عدد الأطباء البيطريين.

وأشار إلي أن الطبيب البيطري هو العنصر الأساسي في الثروة الحيوانية، ولكن هناك نقص كبير في البيطريين، مؤكدًا أن عدد الأطباء في فتر 94 كان 20 ألف، ولكن الآن لا يوجد غير 7000 فقط، وهناك 1400 سينتقلون للمعاش بعد أشهر.

وتابع أنه من المتوقع خلال فترة نجد أنه لا يوجد أطباء بيطريين حكوميين، وهذا أمر غاية في الخطورة، لآن الطبيب البيطري هو من يحصن المواشي، والعنصر الرئيسي في الثروة الحيوانية.