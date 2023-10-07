دعاء زهران : حملة الرئيس السيسي تعمل بشكل احترافي

شاركت الدكتورة دعاء زهران، أمين أمانة القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية بحزب مصر أكتوبر ورئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، فى المؤتمر الصحفي الأول للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، برئاسة المستشار محمود فوزي، مدير الحملة والممثل القانوني لها.

وأعربت زهران، خلال نصريحات صحفية، بهذا المؤتمر، عن سعادتها بحضور المؤتمر الذي حرص عدد كبير من الشخصيات السياسية وكبار رجال الدولة وأعضاء بمجلس النواب ورؤساء الأحزاب على حضوره، للاطلاع على فكرة وتخطيط وإدارة الحملة لهذا الاستحقاق الدستوري، مؤكدة، أن الحملة تعمل بشكر احترافي.

وأشارت إلى أن المؤتمر الصحفي الأول لحملة الرئيس السيسي الانتخابية قدمت للرأي العام خطة شاملة وواضحة لمستقبل الدولة المصرية عبر تنفيذ عدد من الخطوات الواضحة لتنمية وتطوير البلاد، لافتة إلي أن حجم التوكيلات التي حصل عليها الرئيس تؤكد إدراك المواطن المصري والشارع أهمية استكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشددت زهران، على ضرورة الوقوف خلف القيادة السياسية في تلك المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، مؤكدة أن الانتخابات الرئاسية المقبلة استحقاق دستوري هام على الجميع المشاركة فيه.