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السبت 07 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. طوفان الأقصى.. الهجوم الأكبر منذ سنوات.. ونتنياهو: تل أبيب فى حالة حرب

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 8 أكتوبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

طوفان الأقصى.. الهجوم الأكبر منذ سنوات.. ونتنياهو: تل أبيب فى حالة حرب

الصحافة العبرية فى يوم العار: انهيار مفهوم الأمن الإسرائيلى

«معاريف» تكشف كيف دخلت المقاومة إلى إسرائيل؟ 

صحفى فلسطينى: جيش الاحتلال لا يعرف عدد المأسورين حتى الآن

شهادة حية من داعشية فى معسكر الهول بسوري

مصر تحذر من مخاطر التصعيد الفلسطينى الإسرائيلى وتدعو لضبط النفس.... وشكرى يحذر ى اتصالات مع مسئولين دوليين لوقف التصعيد 

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البوابة طوفان الأقصى حرب مصر فلسطين
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