اقرأ غدا في "البوابة".. طوفان الأقصى.. الهجوم الأكبر منذ سنوات.. ونتنياهو: تل أبيب فى حالة حرب

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 8 أكتوبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

طوفان الأقصى.. الهجوم الأكبر منذ سنوات.. ونتنياهو: تل أبيب فى حالة حرب

الصحافة العبرية فى يوم العار: انهيار مفهوم الأمن الإسرائيلى

«معاريف» تكشف كيف دخلت المقاومة إلى إسرائيل؟

صحفى فلسطينى: جيش الاحتلال لا يعرف عدد المأسورين حتى الآن

شهادة حية من داعشية فى معسكر الهول بسوري

مصر تحذر من مخاطر التصعيد الفلسطينى الإسرائيلى وتدعو لضبط النفس.... وشكرى يحذر ى اتصالات مع مسئولين دوليين لوقف التصعيد