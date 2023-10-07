شيكابالا يلبي طلب نجم البنك الأهلي ويهديه قميصه

أهدى محمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قميصه لإسحاق يعقوبو الظهير الأيسر لفريق البنك الأهلي عقب مباراة الفريقين اليوم في مسابقة الدوري.

وكان يعقوبو طلب من شيكابالا الحصول على قميصه عقب نهاية مباراة اليوم.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 5 نقاط يحتل بهم المركز الخامس، في حين يظل البنك الأهلي في المركز الأخير بلارصيد من النقاط.