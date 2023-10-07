مجلس الأمن.. تحرك عاجل من وزارة الخارجية بشأن الأوضاع في فلسطين

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن المجتمع الدولي عليه الاهتمام بخلق حل دائم للأزمة الفلسطينية.

وأضاف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، باسم وزارة الخارجية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الموقف متأزم للغاية منذ بداية اليوم ومنذ مساء أمس إثر التصعيد العسكري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وأشار: "مصر تقوم باتصالات مكثفة على كافة الأصعدة، ووزير الخارجية أجرى اتصالات مع الجانب الأوروبي ومع وزارة خارجية فرنسا وألمانيا ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى الأردن والسعودية والإمارات وتركيا"، موضحا: "كل هذه الاتصالات تستهدف دعم جهود التهدئة ومحاولة وقف التصعيد الجاري ضد قطاع غزة".

وأوضح: "مجلس الأمن سوف ينعقد صباح غد، وتم التنسيق مع فرنسا وروسيا للتأكيد على دور مجلس الأمن ومسؤوليته في وقف التصعيد الجاري وأهمية التعامل الشامل من جانب مجلس الأمن مع القضية الفلسطينية".

وتابع: "حان الوقت كي يتعامل مجلس الأمن مع القضية الفلسطينية بمفهوم التوصل إلى التسوية العادلة والشاملة لهذه القضية"، مضيفا: "مصر سبقت وحذرت من التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والممارسات الإسرائيلية وراء ما وصلنا له اليوم".

وأكد: "وزير الخارجية أجرى اتصالات هاتفية من أجل ضمان أن يتعامل مجلس الأمن مع الملف بمسئولية كاملة"، موضحا: "مصر تدافع عن الحقوق الفلسطينية وفي الوقت ذاته تسعى للتهدئة والعودة إلى المسار التفاوضي".