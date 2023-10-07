شيكابالا يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

حصد محمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام البنك الأهلي اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.



سجل شيكابالا هدف فوز الزمالك في مرمى البنك الأهلي خلال لقاء اليوم بين الفريقين.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

رفع الأبيض رصيده إلى 5 نقاط يحتل بهم المركز الخامس، في حين يظل البنك الأهلي في المركز الأخير بلارصيد من النقاط.