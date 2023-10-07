شيكابالا يحرز هدف تقدم الزمالك في البنك الأهلي

أحرز محمود عبدالرازق شيكابالا، هدف تقدم الزمالك، في مرمى البنك الأهلي، خلال المباراة التي تجمع بينهما الآن، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري .

جاء هدف تقدم الزمالك بأقدام شيكابالا في الدقيقة 88، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وتعادل الزمالك، عن طريق زيزو مع الدقيقة 53 من عمر اللقاء، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

أشهر محمد معروف، حكم الساحة بطاقة حمراء لمحمد عواد، مع نهاية أحداث الشوط الأول، وتأكد من قراره بعد العودة لتقنية الفار، وحل محمد صبحي بديلا سيف الدين الجزيري.

يخوض الزمالك مواجهة اليوم بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمر جابر - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.



وجاء تشكيل البنك الأهلي أمام الزمالك علي النحو التالي:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أيمن أشرف - سعيدو سيمبوري - محمد بسيوني - إسحاقو يعقوبو

خط الوسط: محمد فتحي - أحمد مدبولى - أحمد النادرى - محمود قاعود

خط الهجوم: كريم بامبو - أسامة فيصل