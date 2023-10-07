رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير العملية التعليمية بكليات طب الأسنان والعلوم الصحية والتمريض

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية كليات طب الأسنان وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية والتمريض والطب، لتهنئة الطلاب بالعام الدراسى ومتابعة انتظام الدراسة رافقه الدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات.

قام الدكتور أحمد القاصد بتفقد كلية طب الأسنان وكان في استقباله الدكتور صلاح حجازي عميد الكليه والدكتورة رنا الهلباوي وكيل الكلية وخلال الزيارة تفقد القاصد العيادات الخارجيه وأعمال التشطيبات والتجهيزات بها ، ووجه بسرعة الإنتهاء من التجهيزات تمهيدا لاستقبال المرضى .

وأشاد رئيس الجامعة بأماكن إستقبال الطلاب بالكلية والإجراءات الاحترازيه المتبعة ،كما تفقد معامل السيموليتر وقاعه السيمينار، ومعامل تصنيع طاقم الاسنان الصناعي ، ومعامل تدريب الطلاب في مرحلة ما قبل التدريب بالعيادات ، ومكتبة الكلية وغرف أشعة البانوراما والأشعة المقطعية على الفم والأسنان .

كما قام رئيس الجامعة بتفقد كلبة تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وكان في استقباله ، الدكتور هانى الجمل عميد الكلية ووكلاء الكلية الدكتورة منال سعفان ، والدكتور وحيد سالم ، حيث تفقد القاصد المدرجات وقاعات التدريس، واطمأن على تواجد أعضاء هيئة التدريس والطلاب وانتظام المحاضرات ورحب بالطلاب الجدد وطلاب الفرق المختلفة وجه لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد متمنيا لهم النجاح والتفوق

كما قام القاصد بزيارة كلية التمريض وكان في استقباله الدكتورة آمال شحاتة عميد الكلية ووكلاء الكلية والدكتورة نرمين عيد، والدكتور سناء سعفان

حيث قام رئيس الجامعة بتفقد المدرجات وقاعات التدريس، واطمأن على تواجد أعضاء هيئة التدريس والطلاب وانتظام المحاضرات ورحب بالطلاب الجدد وطلاب الفرق المختلفة وجه لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد ، مؤكدا لهم أن مهنة التمريض من المهن السامية فهم ملائكة الرحمة وعضو هام في منظومة الرعاية الطبية .

وفي نهاية جولته توجه الدكتور أحمد القاصدالي كلية الطب حيث كان في استقباله ،الدكتور محمد النعمانى عميد الكلية، وكلاء الكلية الدكتور ناصر عبد الباري ، والدكتور محمد الصاوى ، و الدكتورة مها البطش منسق برنامج 5+2 .

وخلال جولته بالكلية تفقد رئيس الجامعة قاعات التدريس والسكاشن، معامل الكلية والمكتبة ، واطمأن على تواجد أعضاء هيئة التدريس والطلاب وانتظام المحاضرات و الرواندات ورحب بطلاب الكلية ووجه لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد متمنيا لهم النجاح والتفوق .