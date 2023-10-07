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السبت 07 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مجلس الأمن الدولي يجتمع غدًا لبحث الوضع بالشرق الأوسط وتطورات القضية الفلسطينية

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
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يعقد مجلس الأمن الدولي، غدًا الأحد، جلسة طارئة لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط. 
وذكر المجلس في بيان صحفي أنه سيجتمع غدا الأحد عند الساعة الثالثة بتوقيت نيويورك (الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة)، لبحث الوضع في الشرق الأوسط؛ بما في ذلك القضية الفلسطينية. 

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الشرق الأوسط مجلس الأمن الدولى القضية الفلسطينية
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