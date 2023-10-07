مجلس الأمن الدولي يجتمع غدًا لبحث الوضع بالشرق الأوسط وتطورات القضية الفلسطينية

يعقد مجلس الأمن الدولي، غدًا الأحد، جلسة طارئة لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط.

وذكر المجلس في بيان صحفي أنه سيجتمع غدا الأحد عند الساعة الثالثة بتوقيت نيويورك (الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة)، لبحث الوضع في الشرق الأوسط؛ بما في ذلك القضية الفلسطينية.