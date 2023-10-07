"يديعوت أحرونوت": شركات الطيران الدولية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل

ألغت شركات الطيران الدولية رحلاتها إلى إسرائيل اليوم السبت، في الوقت الذي تم فيه توجيه رحلات الطيران المتوجهة إلى إسرائيل إلى قبرص، كما حظرت إسرائيل الرحلات الجوية الخاصة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أنه في أعقاب الهجوم الشامل على إسرائيل اليوم، أعلنت هيئة المطارات الإسرائيلية أن المطارات في جنوب ووسط البلاد مغلقة أمام الرحلات الخاصة والسياحية. في الوقت الذي ظل فيه مطار بن جوريون مفتوحا وفقا لإرشادات الأمن والسلامة. لكن شركات الطيران الأجنبية ألغت رحلاتها المقررة إلى إسرائيل.

وأضافت أن خمس رحلات جوية على الأقل لشركة "يسرائير" أقلعت هذا الصباح - من إسرائيل إلى وجهات مختلفة في أوروبا وعادت إلى مطار بن جوريون أو تم تحويلها للهبوط في قبرص".

ويظهر الموقع الإكتروني لمطار بن جوريون أن شركات الطيران الأجنبية بدأت في إلغاء رحلاتها التي كان من المفترض أن تهبط في إسرائيل اليوم.