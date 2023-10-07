كريم عبد العزيز يوجه رسالة دعم للشعب الفلسطيني

وجه الفنان كريم عبد العزيز رسالة دعم للشعب الفلسطيني، داعيًا الله أن يحفظهم، ويقف إلى جوارهم، بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت.

نشر الفنان كريم عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على موقع "X": "ربنا يحفظ أهلنا في فلسطين.. ربنا معاكم يا أبطال".

وفي وقت مبكر من صباح اليوم السبت ، أطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".

استهدفت الضربة الأولى مواقع للاحتلال الإسرائيلي، ومطاراته وتحصيناته العسكرية من خلال اكثر من 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، وتمكنت المقاومة الفلسطينية، من السيطرة على مستوطنات حدودية، فضلًا عن أسر عدد كبير من المستوطنين حتى الآن.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن عشرات المسلحين (في إشارة إلى المقاومين الفلسطينيين) اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين