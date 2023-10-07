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السبت 07 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري السعودي.. محمد شريف أساسي مع الخليج أمام الرائد

محمد شريف مهاجم الخليج
محمد شريف مهاجم الخليج السعودي
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أعلن البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق الخليج، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الرائد، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يستقبل فريق الخليج، اليوم السبت، نظيره الرائد على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، في اللقاء الذي ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد محمد شريف في التشكيل الأساسي للخليج أمام الرائد، في ظل اعتماد المدرب بيدرو إيمانويل عليه في قيادة الخط الهجومي للفريق.

كان مهاجم الأهلي السابق، شارك في مباراة الجولة الماضية في الدوري السعودي أمام ضمك، والتي خسرها رفاق محمد شريف بثنائية من زملاء مواطنه طارق حامد.

يحتل الخليج، المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 8 نقاط، فيما يأتي الرائد في المركز السابع عشر قبل الأخير وفي رصيده 4 نقاط.

تشكيل الخليج لمواجهة الرائد

تشكيل الخليج
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