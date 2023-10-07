محمد هنيدي: "طوفان الأقصى ربنا يحميكم وينصركم.. فلسطين عربية"

حرص الفنان محمد هنيدي على دعم الشعب الفلسطيني، بعد إطلاق عملية طوفان الأقصى، ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

نشر الفنان محمد هنيدي عبر حسابه الرسمي بموقع "×" صورة للمسجد الأقصى، وعلق قائلا: "ربنا يحميكم وينصركم.. ومازال في القصة بقية.. فلسطين عربية".

وفي وقت مبكر من صباح اليوم السبت 7 أكتوبر، أطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".

استهدفت الضربة الأولى مواقع للاحتلال الإسرائيلي، ومطاراته وتحصيناته العسكرية وتجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، وتمكنت المقاومة الفلسطينية، من السيطرة على مستوطنات حدودية، فضلًا عن أسر عدد كبير من المستوطنين .

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن عشرات المسلحين (في إشارة إلى المقاومين الفلسطينيين) اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين.