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السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

محمد هنيدي: "طوفان الأقصى ربنا يحميكم وينصركم.. فلسطين عربية"

الفنان محمد هنيدي
الفنان محمد هنيدي
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حرص الفنان محمد هنيدي على دعم الشعب الفلسطيني، بعد إطلاق عملية طوفان الأقصى، ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

نشر الفنان محمد هنيدي عبر حسابه الرسمي بموقع "×" صورة للمسجد الأقصى، وعلق قائلا: "ربنا يحميكم وينصركم.. ومازال في القصة بقية.. فلسطين عربية".

وفي وقت مبكر من صباح اليوم السبت 7 أكتوبر، أطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".

استهدفت الضربة الأولى مواقع للاحتلال الإسرائيلي، ومطاراته وتحصيناته العسكرية وتجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، وتمكنت المقاومة الفلسطينية، من السيطرة على مستوطنات حدودية، فضلًا عن أسر عدد كبير من المستوطنين .

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن عشرات المسلحين (في إشارة إلى المقاومين الفلسطينيين) اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين.

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محمد هنيدي طوفان الأقصى ربنا يحميكم وينصركم الفنان محمد هنيدي طوفان الأقصى
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