"سي إن إن": القتال بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل معقد للغاية بالنسبة لبايدن

قالت شبكة "سي ان ان" الأمريكية، اليوم السبت، إن القتال بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل معقد للغاية بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأوضحت الشبكة أن السبب هو أن العلاقات توترت بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف الحاكم في إسرائيل، حيث تحدث بايدن بقوة ضد محاولات حكومة نتنياهو للإصلاح القضائي، وهذا يجعل التدخل الدبلوماسي الأمريكي في الصراع أكثر صعوبة.

في حين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، عن استشهاد ما يزيد عن 200 شهيد فلسطيني كحصيلة أولية لأعداد الشهداء، و1610 جريح في قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين إلي 908 مصاب.