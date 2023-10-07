وزير الدفاع الأمريكي: نضمن امتلاك إسرائيل "كل شيء للدفاع عن نفسها"

قال وزير الدفاع الأمريكية لويد أوستن، لوسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت أن الولايات المتحدة تضمن أن تمتلك إسرائيل "كل شيء للدفاع عن نفسها".

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن تصريحات أوستن تأتي ردا على الهجمات والاختراقات التي وقعت خلال اليوم واسفرت عن مقتل العشرات وإصابة المئات.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي أنه يتابع عن كثب التطورات في إسرائيل، مشددا على أنه لا تغيير في التزام واشنطن "بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وقال إن وزارة الدفاع الأمريكية ستعمل خلال الأيام المقبلة على ضمان أن تمتلك إسرائيل ما تحتاجه "للدفاع عن نفسها".

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أنه أجرى محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم.