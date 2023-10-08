ياسر حجازي: الجامعة الألمانية دعمت العلاقات العلمية والبحثية والتكنولوجية والاقتصادية بين البلدين

أكد الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة فخره بالتفوق الأكاديمي والإبداعي لخريجي الجامعة.

وقال خلال حفل تخرج دُفعةٍ جديدةٍ من كليتي تكنولوجيا الادارة وكلية العلوم التطبيقية والفنون بالجامعة الألمانية بالقاهرة، اليوم، أن الخريجين اكتسَبوا المهارات ونالوا الشهاداتِ التي تؤهلهم لمستقبل ويحق لهم ان يفخروا بتخرجهم من أفضل جامعة في مصر من حيث التميز الأكاديمي وجودة البحث العلمي والتأثير المجتمعي.

وأضاف حجازي، أن الجامعة الألمانية منذ انشائها تضع جودة التعليم وتميزه ميثاقا ً لها وقدمت للمجتمع المصري نظامًا تعليميًا مبتكرًا يسمح بإعداد الطلاب والخريجين للحصول على خلفية علمية قوية للغاية.



وأكد «حجازي»، أن الجامعة اكتسبت مكانة مرموقة على المستوى الأكاديمي كمركز رائد للتعليم العالي الألماني والبحث العلمي في مصر والمنطقة، ودعمت العلاقات العلمية والبحثية والتكنولوجية والاقتصادية بين مصر وألمانيا.