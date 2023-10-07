البنك الأهلي يتقدم بهدف على الزمالك وبطاقة حمراء لعواد في شوط أول مثير

انتهىى الشوط الأول من مواجهة الزمالك والبنك الأهلي، بتقدم البنك بهدف، خلال المباراة التي تجمع بينهما الآن، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري.

شكل الزمالك خطورة على مرمى البنك الأهلي، عن طريق الكرات العرضية وكاد محمد عبدالغني أن يقتتح التسجيل للفريق الأبيض من كرة رأسية لولا تألق محمد أبو جبل حارس البنك، فيما جاءت أخطر هجمات البنك الأهلي من كرة ثابته من على حدود منطقة لجزاء، مع الدقيقة 40.

أشهر محمد معروف، حكم الساحة بطاقة حمراء لمحمد عواد، مع نهاية أحداث الشوط الأول، وتأكد من قراره بعد العودة لتقنية الفار، وحل محمد صبحي بديلا سيف الدين الجزيري.

جاء هدف الشوط الوحيد عن طريق كريم بامبو مع الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط.

ويخوض الزمالك مواجهة اليوم بالتشكيل الذي يأتي على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمر جابر - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.

وجاء تشكيل البنك الأهلي أمام الزمالك علي النحو التالي:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أيمن أشرف - سعيدو سيمبوري - محمد بسيوني - إسحاقو يعقوبو

خط الوسط: محمد فتحي - أحمد مدبولى - أحمد النادرى - محمود قاعود

خط الهجوم: كريم بامبو - أسامة فيصل