ads
السبت 07 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الروسية تؤكد عودة الصحفي المحتجز لدى قبرص إلى روسيا

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن مراسل صحيفة (روسيسكايا جازيتا) ألكسندر جازيوك، الذي اعتقلته الشرطة في قبرص قد عاد إلى روسيا.
وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة تاس الروسية، اليوم السبت أن المراسل قد وصل روسيا بأمان.
وتم اعتقال جازيوك في 5 أكتوبر في نيقوسيا وأثناء اعتقاله، كان في سيارة بالقرب من المنزل الذي يعيش فيه مع عائلته.

ads
روسيا الخارجية الروسية الشرطة قبرص
ads