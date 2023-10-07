الخارجية الروسية تؤكد عودة الصحفي المحتجز لدى قبرص إلى روسيا

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن مراسل صحيفة (روسيسكايا جازيتا) ألكسندر جازيوك، الذي اعتقلته الشرطة في قبرص قد عاد إلى روسيا.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة تاس الروسية، اليوم السبت أن المراسل قد وصل روسيا بأمان.

وتم اعتقال جازيوك في 5 أكتوبر في نيقوسيا وأثناء اعتقاله، كان في سيارة بالقرب من المنزل الذي يعيش فيه مع عائلته.