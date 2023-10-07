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السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

خالد العوضي: دعم مجلس إدارة الأهلي وراء الفوز ببطولة إفريقيا لليد

خالد العوضي مدير
خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالأهلي
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عبر خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق الأول لكرة اليد رجال بلقب بطولة إفريقيا للأندية التي أقيمت في الكونغو برازافيل، وحصد الفريق لقبها على حساب فريق جي إس كي الكونغولي. 

وأكد  “العوضي” أن عودة اللقب إلى خزينة النادي بعد سنوات طويلة تمثل إنجازًا مهمًّا، في ظل التطور الكبير الذي شهدته كرة اليد الإفريقية سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات، وهو ما يعكس المجهود الذي قدمه اللاعبون والجهاز الفني في طريق الحصول على اللقب. 

وأشار إلى أن الفريق توج بالبطولة وسط أجواء صعبة تمثلت في ضغط المباريات وارتفاع درجات الحرارة، وغيرها من العوامل التي مثلت ضغطًا كبيرًا على اللاعبين، إلا أنهم كانوا رجالًا ونجحوا في حصد بطولة غالية للنادي. 

وأضاف أن ما يشهده الفريق من تطور كبير يأتي في ظل دعم غير محدود من جانب مجلس إدارة النادي برئاسة  محمود الخطيب، وتوفير كافة متطلبات الجهاز الفني من معسكرات إعداد وتعاقدات قوية، أسهمت في استمرار مسيرة البطولات، بعد ما تحقق من نجاحات خلال الموسم الماضي

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النادي الاهلي خالد العوضي بطولة إفريقيا للأندية الكونغو برازافيل محمود الخطيب
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