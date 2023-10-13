«حبيبة» تبدع فى نحت وتجسيد الفنان محمود حميدة

نجحت حبيبه على عبد الحسيب صاحبة ال 20 عاما ، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الفنون الجميلة قسم النحت بجامعة المنيا فى إبهار الجميع باستخدام الطين الأسوانى والجبس والبوليستر المباشر ، لصنع المجسمات وتجسيد العديد من الشخصيات الفنية المعروفة واستطاعت من خلال موهبتها التى لازمتها منذ خمس سنوات واكثر ان تكوين شخصية مختلفة فى مجال النحت بتجسيد الفنان محمود حميدة مشيرة إلى أنها وصلت إلى شخصيتها الفنية والروح التى بنيت عليها من خلال مشاركة أصدقائها .

وتقول بدايتي كان شغف وحب لقسم النحت من وانا بدرس ف اعدادي فنون جميله ف حبيت اني اتخصص ف قسم النحت وبدات ادرس واتعلم ف المجال واتطور من نفسي كل شويه وبعدها حبيت اشتغل ع نفسي شويه ف الاجازه اني انحت حاجه اتعلم منها واتدرب فيها وتكون ليها علاقه بالنحت خصوصا النحت الاكاديمي ف اختارت اني انحت بورتريه لشخصيه معروفه ويكون فيها مجهود اشتغل عليه وتفاصيل اتعلم منها النقلات كويس.

فاختارت اني انحت الفنان محمود حميدة وبالفعل اشتغلت عليه مدة مش قليله بس الاكيد اني اتعلمت منه كتير واستفادت من التجربه وشغلي فى التمثال اخد ٢٠ يوم بأعمال الصب والفينش لاستخراج نسخه من التمثال من خامه البوليستر الدائم وكانت والدتى دائما صاحبة الدعم ليا فى كل حاجة وطبعا اهلى وكنت بتواصل مع بعض المعيدين عندي فى القسم على وسائل التواصل الاجتماعي عشان لو فى عندهم تعديل ف مراحل شغلي يضيفوا وكان بيساعدني كل دكاترتي ف الكليه والقسم قدوه ليا وداعمين ليا واتمني ف يوم من الايام ابقي حاجه كبيره زيهم.

وتابعت فى البداية حاولت فى تجسيد الملامح و كان عندى هدف انى اتعب واعمل مجهود اتعلم منه وفعلا بدات العمل على شخصية الفنان الكبير محمود حميدة والتى نالت اعجاب الجميع وكلهم كانو منبهرين بالنتيجه والشغل خصوصا بعد ما التمثال اتشهر وعمل ضجه ووصل للفنان محمود حميدة وتواصل معايا بشكل شخصي ف كانت مفاجاه للكل وكانو معجبين بشغل وشجعوني.

وتطمح حبيبه إلى نقل مشروعها من على صفحات السوشيال ميديا إلى الواقع حتى يشاهد العالم تصميماتها مضيفة أنها قامت بدراسة النحت منذ أول عام فى الكلية وشعرت بنفسها وبقدراتها به فكنت أحصل على أعلى تقديرات، كما أننى أحببت فكرة الخامات الكثيرة التى نشتغل بها وهى الطين الأسوانى والجبس والبولستر المباشر

وتابعت حبيبه عملت على تنفيذ شخصية اخرى بعد شخصية محمود حميدة وحاليا بستعد لنزولها ع السوشيال ميديا خلال أيام.

وتختتم حبيبه حديثها بالقول نفسى حلمى يوصل للنور واقدر أساعد غيرى من خلال فني وأنا شايفة إن الفن عموما رسالة والأهم هو كيفية استخدامها واستغلالها بشكل صحيح،وطموحى يجعلنى اهتم بالظهور للوصول الى اعلى دراجات النجاح .

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