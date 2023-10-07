مدرب يد الأهلي: عودة بطولة إفريقيا للقلعة الحمراء إنجاز كبير

أكد محمد إبراهيم، مدرب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق إنجازًا كبيرًا باستعادة لقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، بعد غياب سنوات عديدة عن النادي، بعد أن توج الفريق باللقب على حساب فريق جي إس كي الكونغولي مساء اليوم.



وقال “إبراهيم” إن اللاعبين كانوا في حالة تركيز شديد، وكان لديهم عزيمة وإصرار على حصد اللقب، على الرغم من المعوقات الشديدة التي واجهت مشوارهم خلال الفترة الماضية.



وأضاف مدرب الأهلي أن البطولة كانت تمثل نقطة فارقة في مشوار الفريق بالموسم الجاري، خاصة أنها تأتي قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية، مما يزيد من طموحات الفريق في تحقيق إنجاز جديد بالفترة المقبلة.



قدم لاعبو الفريق عرضًا قويًّا في الشوط الأول، بعد تألق كبير في النواحي الدفاعية وسرعة نقل الكرات والغزارة الهجومية، لينتهي الشوط بتقدم الأهلي بنتيجة 16-11.

مع بداية الشوط الثاني منح ديفيد ديفيز المدير الفني تعليمات للاعبين بضرورة إغلاق الثغرات وتقارب الخطوط، مع إجراء تبديلات عديدة، أسهمت في استمرار التفوق، لتنتهي المباراة بفوز الفريق بنتيجة 37-23 وحصوله على كأس البطولة.

تضم قائمة رجال يد الأهلي في البطولة:‏ عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل - إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.

