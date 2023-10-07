الخطيب يهنئ فريق يد الأهلي ببطولة إفريقيا

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي، التهنئة للاعبي الأهلي لكرة اليد وجهازهم الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، التي اختتمت فعالياتها بالكونغو قبل قليل.

وأشاد بالأداء المتميز للاعبين وروحهم العالية طوال مشوار البطولة.

وأكد رئيس النادي سعادته وتقديره لما قدمه اللاعبون وجهازهم الفني، وأنهم استحقوا اللقب عن جدارة، بعدما حققوا الفوز في جميع المباريات، مشيرًا إلى أن هذا التتويج والذي يتحقق للمرة السادسة في تاريخ النادي يحملهم مسئولية أكبر تجاه ناديهم وجماهيرهم الوفية، التي تستحق أن يبذل الجميع قصارى جهده لإسعادها