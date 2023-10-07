ads
السبت 07 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يهنئ الأهلي ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لليد

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بعد الفوز بلقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لليد.

وفاز النادي الأهلي في المباراة النهائية علي فريق شبيبة كينشاسا بطل الكونغو الديموقراطية، ليتوج باللقب للمرة السادسة فى تاريخه.
وأكد الوزير دعمه ومتابعته المستمرة لكافة مشاركات كافة الأندية المصرية في مختلف الألعاب علي كافة المستويات والبطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى كافة المنتخبات الوطنية ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.

ads
وزير الرياضة الأهلى أبطال الدوري لليد اشرف صبحي احمد محمدي
ads