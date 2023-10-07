الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يدك شباك بيرنلي برباعية

حقق تشيلسي فوزا كبيرا على مضيفه بيرنلي بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب تيرف مور، في إطار الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم بيرنلي بهدف في الدقيقة 15 عن طريق ويلسون أودوبيرت، ورد تشيلسي برباعية عن طريق كل من: أمين الدخيل لاعب بيرنلي بالخطا في مرماه بالدقيقة 42 وكول بالمير في الدقيقة 50 من ركلة جزاء ورحيم سترلينج في الدقيقة 65 ونيكولاس جاكسون بالدقيقة 74.

رفع الفوز رصيد تشيلسي إلى 11 نقطة في المركز العاشر مؤقتا،بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 4 نقاط في المركز الثامن عشر.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت في إطار نفس الجولة، حقق إيفرتون فوزا ثمينا على ضيفه بورنموث بثلاثية نظيفة، سجلها كل من جيمس جارنر في الدقيقة الثامنة وجاك هاريسون بالدقيقة 37 وعبدالله دوكوري في الدقيقة 60.

ورفع ايفرتون رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد بورنموث عند ثلاث نقاط في المركز التاسع عشر.