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السبت 07 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الأفريقي.. قنديل رئيسًا لبعثة الأهلي في تنزانيا لمواجهة سيمبا

طارق قنديل عضو مجلس
طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي
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قرر مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب تكليف طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في تنزانيا.
يخوض الأهلي أولى مواجهاته في الدوري الإفريقي مع سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر في دار السلام، على أن تقام مباراة العودة يوم 24 أكتوبر في القاهرة.
يقوم طارق قنديل بالاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة بالتنسيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة؛ لتوفير كل سبل الراحة للاعبين والجهاز الفني.

أسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني، في بداية منافسات البطولة بدور الثمانية، حيث تقام مباراة الذهاب في تنزانيا بملعب سيمبا يوم 20 أكتوبر، فيما تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 24 أكتوبر.

جاءت قرعة الدوري الافريقي كالتالي:

الأهلي ضد سيمبا التنزاني.
الترجي التونسي ضد تي بي مازيمبي الكونغولي.
الوداد المغربي ضد إنيمبا النيجيري.
صن داونز الجنوب إفريقي ضد بترو أتلتيكو الأنجولي.

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مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب طارق قنديل
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