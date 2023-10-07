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السبت 07 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بروسيا دورتموند يسحق يونيون برلين برباعية في الدوري الألماني

بروسيا دورتموند ويونيون
بروسيا دورتموند ويونيون برلين
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سحق فريق بروسيا دورتموند، ضيفه يونيون برلين، بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت الفريقين، اليوم السبت، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الألماني.

بدأ دورتموند التسجيل عبر نيكلاس فولكروج في الدقيقة 7 بعد استغلاله لكرة مرتدة من حارس يونيون برلين. رد فريق يونيون برلين بسرعة وأدرك التعادل في الدقيقة 9 عن طريق روبن جوسينس، وأحرز المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي هدفًا آخر لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 31.

في الشوط الثاني، نجح بروسيا دورتموند في تسجيل 3 أهداف إضافية من خلال نيكو شلوتيربيك، جوليان براندت، وجوليان رايرسون في الدقائق 49، 54 و 71 على التوالي.

بهذا الانتصار، ارتقى دورتموند إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 17 نقطة، خلف شتوتجارت المتصدر برصيد 18 نقطة. فيما تجمد رصيد يونيون برلين عند 6 نقاط في المركز الثالث عشر.

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بروسيا دورتموند يونيون برلين الدوري الألماني
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