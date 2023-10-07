مريم رجوي تبحث مع بومبيو الوضع في إيران

التقت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي اليوم، وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو. وتم التباحث وتبادل الآراء حول الوضع الموشك على الانفجار للمجتمع الإيراني، وقالت أنه بالرغم من القمع الوحشي الذي يمارسه النظام، بما في ذلك الزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام، إلا أنه فشل في إطفاء لهيب الانتفاضة.

فيما قال بومبيو أنه خلال المظاهرات، أوضح الشعب الإيراني أن إيران لن تعود أبدًا إلى دكتاتورية الشاه ولن تركع للاستبداد الديني الحاكم.

وأضاف: "على العالم أن يعترف حقيقة أن الانتفاضات تهدف إلى إقامة جمهورية ديمقراطية حرة لا مكان فيها لأي نوع من الدكتاتورية".

وشدد بومبيو على أنه مهما فعل النظام الإيراني فهو محكوم عليه بالفشل، ولن يتم التغيير في إيران إلا بيد من عمل على تحقيقه ودفع الثمن ولديه هيكل تنظيمي يحقق هذا الهدف. وأكد أن المقاومة المنظمة داخل البلاد بقيادة مجاهدي خلق زادت من قدراتها بشكل مستمر.

وأضاف: إنه يشعر بالاشمئزاز حيال عمل مكتب المبعوث الخاص لإيران في وزارة الخارجية الأمريكية، في خضم الانتفاضة الإيرانية، لأنه اختار تركيز هجماته على مجاهدي خلق لإرضاء نظام الملالي بدلاً من دعم المتظاهرين، بينما هؤلاء يسعون إلى الحرية والديمقراطية في إيران، ولا ينبغي لأي أميركي وطني سواء كان جمهوريا أو ديمقراطيا أن يقبل ذلك.

وفيما يتعلق بالوضع في أشرف 3 في ألبانيا، قال بومبيو يجب على الولايات المتحدة أن تفعل كل ما في وسعها لمساعدة الحكومة الألبانية على الصمود في وجه التهديدات والترهيب والابتزاز من قبل النظام الإيراني لضمان الحماية الكاملة للاجئين السياسيين الإيرانيين الذين يعيشون في أشرف 3 وأن تمنع تحقيق مطالب النظام الإيراني بضرب الأبطال الذين يعيشون هناك.

وفيما يتعلق بمستقبل إيران، أشار إلى أن السياسة الأمريكية تجاه إيران يجب أن تتمحور حول دعم هذه المعارضة المنظمة وزيادة الضغط على النظام حتى يسقط.

وأعربت رئيسة مجلس المقاومة الايرانية الوطنية مريم رجوي عن امتنانها لبومبيو لاتباعه سياسة حاسمة في وزارة الخارجية الأمريكية ضد النظام الكهنوتي الحاكم في إيران

وقالت: على الرغم من كل الإجراءات القمعية، بما في ذلك زيادة عمليات الإعدام والاعتقالات على نطاق واسع، فإن نظام الملالي لم يتمكن من إطفاء لهيب الانتفاضة وهو يعيش الآن في أضعف مراحله خلال حكمه المستمر منذ 44 عاما.

وتابعت رجوي : أثبتت التجربة أنه أينما اتخذت الحكومات الأجنبية موقفًا ضد المقاومة الإيرانية، كان نظام الملالي أو عناصره المتسللة وراء ذلك. إن سياسة استرضاء الملالي تتعارض مع المصالح العليا للشعب الإيراني والسلام والأمن في المنطقة، ويجب على المجتمع الدولي محاسبة حكام إيران على أربعة عقود من الجرائم ضد الإنسانية.