أبو شامة: "طوفان الأقصى" أحدثت زلزالا مرعبا في الداخل الإسرائيلي

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، إن عملية طوفان الأقصى التي قامت بها حركة حماس اليوم في غلاف غزة زلزالا مرعبا في الداخل الإسرائيلي، لكنها في الوقت ذاته وضعت الأراضي الفلسطينية تحت مطرقة الأله العسكرية الإسرائيلية الغاشمة، متخوفا من رد فعل جيش الاحتلال الإسرائيلي رغم أن عملية طوفان الأقصى جاءت لوضع حدا للانتهاكات المستمرة الأخيرة التي يقترفها الجيش الإسرائيلي.

وأضاف «أبو شامة»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «الخوف كبير من رد الفعل بأن يكون هناك رد فعل عنيف جدا في غزة وخصوصا بعد غلق المعابر مع الأردن بشكل كامل والاعتداء على الفلسطينيين في القدس ما زال قائم وهناك تخوف من رد فعل المستوطنين والاحتلال أيضا من حدوث قصف عنيف في غزة ووقوع عدد كبير من الشهداء».

وأكد أن صمت المجتمع الدولي على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، هو السبب وراء تفجّر الأوضاع، كما أن غياب حلّ القضية الفلسطينية بعد 75 عاما من المعاناة والتشرد، ومواصلة سياسة ازدواجية المعايير، وصمت المجتمع الدولي على الممارسات الإجرامية والعنصرية ضد الفلسطينيين، هي السبب وراء تفجر الأوضاع.

وتابع: « إنهاء الاحتلال الاسرائيلي عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على خطوط 1967، والاعتراف بحق الشعب في الاستقلال والسيادة، هو ما يوفر الأمن والاستقرار في المنطقة».