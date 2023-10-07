بـ10 لاعبين.. توتنهام يقتنص فوزًا صعبًا من لوتون تاون بالبريميرليج

اقتنص فريق توتنهام هوتسبير، مساء اليوم السبت، فوزًا صعبًا خارج ملعبه أمام لوتون تاون بهدف للا شئ، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب طريق كينيلورث، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل توتنهام، سلسلة اللا هزيمة في البريميرليج بفوزه على لوتون تاون، حيث لم يفقد سوى 4 نقاط حتى الآن، بالتعادل في مباراتين والفوز في 6 جولات.

ونجح السبيرز في الانتصار على مضيفه اليوم، بـ10 لاعبين بعد طرد المالي يفيس بوسوما في نهاية الشوط الأول من اللقاء بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين.

وسجل هدف المباراة الوحيد، ميكي فان دي فان من صناعة جيمس ماديسون في الدقيقة 52، ليقود الفريق اللندني لحصد 3 نقاط ثمينة خارج الديار، وتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل مؤقت.

وبهذا الفوز، تصدر توتنهام جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة، فيما تجمد رصيد لوتون تاون عند 4 نقاط في المركز السابع عشر بعد خوضه 8 جولات.