بالصور| أشرف منصور يشكر القيادات المصرية ويعلن حضور شخصيات رفيعة المستوى في احتفالات تخرج 2023

قال الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أود أولًا أن أوجه الشكر للطلاب الذين نظموا حفل اليوم، حيث نظم ٥٣١ طالب وطالبة حفل استقبال الأهالي بحفلات التخرج لمدة ثلاث أيام، كما ظلوا طوال أسبوع منذ بدء الدراسة يستقبلون الطلاب الجدد.



وتابع «منصور» خلال آخر يوم بحفلات تخرج طلاب الجامعة الألمانية بالقاهرة، أمس السبت، بحرم الجامعة، بحضور الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، ودكتور يوليوس جورج لوي رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية والسفير الألماني سابقًا، موجهًا حديثة للطلاب المنظمين للحفل، "أنتم قدوة لكل زملائكم الطلاب فعندما رأيتكم على مدار أسبوع تعملون بجد وبدقة وحرفية في استقبال أكثر من ٤٠ ألف زائر للجامعة أعطيتوني أمل وجلعتوني سعيد برؤية هذا المجهود ".



وقال «منصور»، اليوم نرحب بأهم أشخاص في الحفل وهما شركاء الفخر والفرحة وهما أولياء الأمور الذين ضحوا وكافحوا حتى يصل أولادهم لهذا اليوم، لذلك أوجه لهم التحية، موجهًا حديثة للطلاب قائلًا "أهاليكم سلمكوا لنا وكان لديهم أمل، لذلك انتهاء أبناء الجامعة وبصمتك الجينية معنا، نحن معكم وفرحين بكم".

ونوه رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أنه حضر شخصيات كثيرة حفلات تخرج الطلاب على مدار ثلاث أيام منذ أن بدأنا الاحتفال من يوم الخميس الماضي وحتي اليوم، فحضر شخصيات مصرية من القيادات الهامة كما حضر وفد ألماني مكون من ٦٦شخصية منهم حوالي ٥٦ شخصية رفيعة المستوى.

وأوضح الدكتور أشرف منصور، أن نسبة التعليم الألماني بمجال التعليم العالي تمثل ٤٠ ٪ في مصر، ٦٠٪ في العالم كله، موضحًا أن دولة ألمانيا تحتاج ٧٠٠ ألف شخص لشغل فرص عمل سنويًا والعالم كله يتنافس عليها.

وأعلن «منصور»، أن الوفد الاقتصادي الذي جاء مصر لحضور حفلات تخرج الجامعة، أرادوا أن يتعاونوا مع مصر لعمل مشروعات استثمارية، حيث أكثر من ١٠٠ شركة المانيا تريد التعاون مع مصر في مجال الاستثمار بكل انواعة، مشيرًا إلى أن ألمانيا دولة ليس لديها بترول أو غاز أو موارد طبيعية ولكن أقوى ما لديها هي والموارد البشرية، وقد وفقنا الله أن نثبت أن مصر وفكرة إنشاء جامعة ألمانية فكرة ناجحة.



ووجه أشرف منصور، الشكر للدولة المصرية ممثلة في القيادات ووزارة التعليم العالي والسلطة التشريعية والهيئات الصناعية وهما شركاء العمل مع الجامعة منذ إنشائها من ٢٠ عاما.

وفي نهاية حديثه وجه الدكتور أشرف منصور رسالة للطلاب الخريجين قائلًا " لا أريد أن أتحدث في السياسة ولكن، العالم يشهد أحداث غريبة من مؤشرات حروب وأزمات اقتصادية في كل مكان، أنت عليك أن تعرف كيف تعمل وتلتزم بعملك، ولا تدعي أي شخص في العالم يسرق منك الأمل، بالأمل سوف تعيش وتنجح، وأنا أثق أننا سوف نسمع عنكم قصص نجاح تفخر بها الجامعة والدولة.

والجدير بالذكر يشهد حرم الجامعة الألمانية بالقاهرة، حفلات تخرج الجامعة لعام ٢٠٢٣ على مدار ثلاث أيام منذ يوم الخميس الماضي الموافق ٥ أكتوبر وحتي السبت ٧ أكتوبر، وتضمن أول أيام حفلات تخريج دفعة جديدة من كليات الجامعة السبع من الحاصلين على الدرجات العلمية البكالوريوس - الماجستير - الدكتوراه - الماجستير المهني في إدارة الأعمال MBA - بإجمالي عدد 2408 خريجًا، حيث خُصص اليوم الأول لتخريج طلاب كلية تكنولوجيا الإدارة البالغ عددهم 282 خريجًا – برنامج معلوماتية الإدارة عددهم 189 خريجًا - و من كلية العلوم التطبيقية والفنون عدد 245 خريجًا.

وخصص اليوم الثاني الجمعة الموافق 6 أكتوبر من الاحتفالية لكلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية لتخريج عدد 356 خريجًا، عدد 8 خريجًا من برنامج التكنولوجيا الحيوية – عدد 72 خريجًا من كلية الحقوق والدراسات القانونية – عدد 101 خريجًا من برنامج الهندسة المدنية – عدد 146 خريجًا من برنامج الهندسة المعمارية والتطوير الحضري.

وبالنسبة لليوم الثالث السبت الموافق 7 أكتوبر خُصص لكلية هندسة وعلوم المواد والبالغ عددهم 255 خريجًا – عدد 407 خريجًا من كلية هندسة وتكنولوجيا الإعلام – عدد 98 خريجًا من كلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات.

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