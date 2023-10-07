"بي بي سي": القتال بين الفلسطينيين وإسرائيل يعكس فشل مخابرات الاحتلال

علقت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم السبت، علي القتال بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، قائلة أن ما يحدث يعكس فشل المخابرات الإسرائيلية.

وعند سؤال هيئة الإذاعة البريطانية، للمسؤولون الإسرائيليون بشأن الأحداث، قالوا: "ليس لدينا أي فكرة كيف حدث ذلك."

وأشارت "بي بي سي" إلي أن ما يحدث يعكس أيضا فشل كل من الاستخبارات الداخلية الإسرائيلية وجيش الدفاع الإسرائيلي.

ونوهت إلي أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تطرح أسئلة عاجلة على القادة العسكريين والسياسيين في بلادهم حول كيفية حدوث كل هذا.

وأفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية، اليوم السبت، بمقتل ما يزيد عن 100 إسرائيلي، إثر القتال المستمر بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وأوردت القناة نقلا عن مصادر طبية إسرائيلية قولها "إن العدد مرشح للزيادة، في ظل وجود حوالي 800 جريح إصابات بعضهم خطيرة".

فيما أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، نقلا عن مستشفيات قطاع غزة باستشهاد 198 فلسطيني وإصابة 1610 اخرين، وبدمار في الممتلكات إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمبان ومنازل ومواقع في قطاع غزة.