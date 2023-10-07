فوز فنون تطبيقية بني سويف بالمركز الثاني بمسابقة الحرف اليدوية



أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، فوز كليه الفنون التطبيقية بالمركز الثاني بمسابقة تطوير الحرف اليدوية بمحافظة القليوبية،تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

والتى نظمها مجلس الوزراء ممثلا فى صندوق تطوير المشروعات والصناعات المصرية .

وتحت اشراف الدكتور/سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع

والدكتور محمد ماضي عميد كلية الفنون التطبيقية.

من جانبه أعرب رئيس الجامعة ، عن خالص التهاني القلبية للكلية وفريق العمل المشارك بالمعرض لمساهمته الفعالة وفوزه بالمركز الثاني وسط منافسة ما يقرب من ٢٠ جامعة مصرية ، لافتا إلى انه سوف يتم تكريم الكلية غدا الاحد القادم بمعرض تراثنا بمدينة نصر على خلفية فوز الكلية بالمركز الثاني، لافتا إلى أن المسابقة اشتملت على تطوير صناعة و حرفة حطب الحنة بقرية ميت كنانة بمحافظة القليوبية .

ضم فريق العمل الدكتور محمد حامد وكيل كلية الفنون التطبيقية مشرفا على التطوير، وكلا من

ايمان خالد وحيد قائد الفريق، ومريم يسري _ عضو الفريق

علا ربيع _ عضو الفريق

كرولوس وليد _ عضو الفريق

و الفريق المساعد

سارة اشرف

جهاد عبد المنعم.

كما تم اختيار المنتجات المطورة صناعيا و تسويقيا و تدريبيا لعرضها فى معرض تراثنا وتم اختيار إحدى أعضاء فريق العمل بالكلية ايمان خالد وحيد ضمن فريق العمل بالمشروع لمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعرض مشروعات مجلس الوزراء والصندوق .