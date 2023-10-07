ads
السبت 07 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

فوز فنون تطبيقية بني سويف بالمركز الثاني بمسابقة الحرف اليدوية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news


أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ،  فوز كليه الفنون التطبيقية  بالمركز الثاني بمسابقة  تطوير الحرف اليدوية بمحافظة القليوبية،تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي.
والتى نظمها مجلس الوزراء ممثلا فى صندوق تطوير المشروعات والصناعات المصرية .
وتحت اشراف الدكتور/سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع
والدكتور محمد ماضي عميد كلية الفنون التطبيقية.

من جانبه أعرب رئيس الجامعة ، عن خالص التهاني القلبية للكلية وفريق العمل المشارك بالمعرض لمساهمته الفعالة وفوزه بالمركز الثاني وسط منافسة ما يقرب من ٢٠ جامعة مصرية ، لافتا إلى انه سوف يتم تكريم الكلية غدا الاحد القادم بمعرض تراثنا بمدينة نصر على خلفية فوز الكلية بالمركز الثاني، لافتا إلى أن المسابقة اشتملت على تطوير صناعة و حرفة حطب الحنة بقرية ميت كنانة بمحافظة القليوبية .

ضم فريق العمل الدكتور  محمد حامد وكيل كلية الفنون التطبيقية  مشرفا على التطوير، وكلا من 
ايمان خالد وحيد قائد الفريق، ومريم يسري _ عضو الفريق
علا ربيع _  عضو الفريق 
كرولوس وليد _ عضو الفريق 
و الفريق المساعد 
سارة اشرف 
جهاد عبد المنعم.

كما تم اختيار المنتجات المطورة صناعيا و تسويقيا و تدريبيا لعرضها فى معرض تراثنا وتم اختيار إحدى   أعضاء فريق العمل بالكلية  ايمان خالد وحيد ضمن فريق العمل بالمشروع   لمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعرض  مشروعات مجلس الوزراء والصندوق .

ads
الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الفنون التطبيقية بمحافظة القليوبية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي
ads