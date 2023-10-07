810 حالات حصاد قافلة جامعة الزقازيق اليوم بقرية كفور نجم بالشرقية

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة اليوم السبت أعمالها بالكشف علي ٨١٠ حالة من أهالى القرية في العديد من التخصصات الطبية ، حيث بدأت العيادات فى استقبال الحالات منذ الصباح الباكر ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، حيث انطلقت القافلة تحت رعاية د.خالد الدرندلي رئيس الجامعة ، ود.جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بالتعاون مع محافظة الشرقية ممثلة في مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري.

رافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري تحت رعاية د.أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ، حيث تم الكشف علي ٦٨٥ حالة في ١٠ تخصصات طبية مختلفة وهي (الباطنة - المتوطنة - القلب - الصدر - العظام - الروماتيزم - المخ والأعصاب - الأطفال - الرمد - طب الأسرة ) ، كما تم تحويل ١٨ حالة إلى مستشفيات جامعة الزقازيق ، بالإضافة إلى ١٢٥ حالة ضمن الحملة التي قامت بها كلية التمريض للكشف عن أمراض الضغط ، وذلك تحت رعاية د.ناديه طه عميد الكلية ود.أماني حامد جاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما وزعت كلية الصيدلة الأدوية بالمجان للمرضي وبيان لكل مريض حول كيفية استخدام الأدوية المصروفة ، وذلك تحت رعاية د. أمل الجندي عميد الكلية ، ود.نهلة يونس وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد د. خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا، وفي ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة.

من جانبها أشارت د. جيهان يسري نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات ، حيث ألقى أطباء طب الأسرة ندوة عن التغذية السليمة لدى الأطفال وعند مريض السكر والضغط ، كما أرسلت مديرية الصحة سيارة تنظيم الأسرة ، وأجرى الفريق المرافق الكشف علي سيدات القرية ووفر وسائل تنظيم الأسرة بالمجان .

وأضافت نائب رئيس الجامعة أن مديرية الطب البيطري بالشرقية شاركت بالكشف علي الحيوانات وتقديم جرعات العلاج والتطعيمات اللازمة لهم ، بالإضافة إلى اشتراك جامعة مصر الدولية بالقافلة وقامت بتوفير جهاز الكشف علي العين وقياس النظر وقامت بصرف الأدوية بالمجان.



كما ألقت كلية الزراعة ندوة عن المشروعات الزراعية الغذائية الصغيرة كأحد أوجه الربح للأسرة ، وذلك تحت رعاية د.أسامه عبد المنعم عميد الكلية ود.أحمد شاكر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة إلى عقد كلية التربية النوعية ورشة عمل عن الأشغال اليدوية والتطريز وعمل الإكسسوارات ، تحت رعاية د.هاني حلمي عميد الكلية ود.أحمد بديع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

اختتمت القافلة أعمالها وسط ترحيب واستحسان ورضا وإقبال من الأهالى الذين أشادوا بالخدمات الطبية والتوعوية المقدمة.