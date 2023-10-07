العثور على جثة شاب بأحد شوارع البساتين

عثرت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة على جثة شاب بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة البساتين وتم التحفظ على شقيقه تمهيدا لمناقشته حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة باحد الشوارع بدائرة القسم وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب فى العشرينيات من العمر ، وبالقرب منه دراجة نارية كان يستقلها وتبين وجود جرح قطعى بجسده وتم التحفظ على شقيقه تمهيدا لمناقشته فى الواقعة ويقورم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وأتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .