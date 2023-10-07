بوتين: متفائل بشأن التحالف الاستراتيجي بين موسكو وأستانا وطشقند

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تفاؤله بشأن مستقبل التحالف الاستراتيجي بين روسيا وكازاخستان وأوزبكستان.

وقال بوتين -في تصريحات له بمناسبة بدء شحنات الغاز الروسي إلى أوزبكستان عبر كازاخستان بثتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم السبت:

"إن التنفيذ في الوقت المناسب لمثل هذا المشروع الضخم ذي المنفعة المتبادلة يدل على أن روسيا وكازاخستان وأوزبكستان لديهم القدرة على معالجة المهام الأكثر تعقيدا وطموحا ".

وأكد الرئيس الروسي أن التحالف الاستراتيجي بين دولنا الثلاث سيستمر في التطور وتحقيق نتائج ملموسة لشعوبنا.