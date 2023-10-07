رئيس الوزراء يشهد تشغيل مكتب بريد الحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشغيل مكتب بريد الحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث وجه العاملين بالمكتب بحسن معاملة المواطنين وتأدية جميع الخدمات لهم بكل كفاءة.

جاء ذلك خلال جولة رئيس الوزراء التفقدية ظهر اليوم، بالمرحلة الأولى من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، التي استهلها بتفقد منطقة الأعمال المركزية وشملت مكتب بريد الحي السكني R3؛ للوقوف على معدلات التنفيذ.

ورافق مدبولي في جولته الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولو الشركة المنفذة.

وخلال تفق مدبولي تشغيل مكتب بريد الحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة كان في استقباله؛ الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد؛ حيث استمع منه إلى شرح وافٍ حول مختلف الخدمات التي يقدمها مكتب بريد الحي السكني R3 باستخدام أفضل الحلول والنظم التكنولوجية التي تساهم في تأدية جميع الخدمات بكل سهولة ويسر.

من جانبه صرح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بأن تَفقُد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشغيل مكتب بريد الحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ يمثل دعمًا كبيرًا ودفعة قوية لجميع العاملين بالبريد المصري، تحثهم على بذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة لخدمة المواطنين وتأدية جميع الخدمات لهم بكل كفاءة ويسر.

جدير بالذكر أن مكتب بريد الحي السكني يقع في الحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة تم إنشاؤه وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية، و7 شبابيك من بينها شباك لذوي الهمم، ويقدم المكتب جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية إلى جانب خدمات مصر الرقمية.