"جيروزاليم بوست": إسرائيل تعيش كابوس "صدمة 1973" بسبب المقاومة الفلسطينية

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم السبت، أن إسرائيل تعيش كابوس بسبب المقاومة الفلسطينية، مشيرة إلي وجود حالة من الخوف والذعر من أن يتحول القتال المستمر بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل إلي صدمة عام 1973 عندما تكبدت إسرائيل خسائر فادحة إثر هزيمتها في حرب 6 أكتوبر علي يد الجيش المصري، أو أن تعاني إسرائيل من الشعور بالفشل الذي شعرت به في عام 2006 أثناء الحرب في لبنان.

ونوهت الصحيفة إلي وجود شعور هائل بانعدام الأمن في إسرائيل بسبب بسالة وشجاعة المقاومة الفلسطينية في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية، اليوم السبت، بمقتل ما يزيد عن 100 إسرائيلي، إثر القتال المستمر بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وأوردت القناة نقلا عن مصادر طبية إسرائيلية قولها "إن العدد مرشح للزيادة، في ظل وجود حوالي 800 جريح إصابات بعضهم خطيرة".

فيما أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، نقلا عن مستشفيات قطاع غزة باستشهاد 198 فلسطيني وإصابة 1610 اخرين، وبدمار في الممتلكات إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمبان ومنازل ومواقع في قطاع غزة.