أعضاء الشيوخ يشيدون برؤى وأطروحات مؤتمر الحملة الرئاسية للسيسي

أشاد أعضاء مجلس الشيوخ بالتنظيم، وعرض كافة الرؤي والأسئلة خلال الحملة الرئيسية للرئيس السيسي التي يترئسها المستشار محمود فوزي وإعلان تدشين موقع رسمي للحملة لكي يستطيع المواطن في كل مكان بمصر وضع افكارة وآحلامه اتجاة بلدة ليتم الاخذ بها بعين الاعتبار والعمل علي تنفيذها وهي فكرة جيدة وضعت كل مواطن في عنصر المشاركة بشكل مباشر لكي يكون له صوت يعبر عنة ويتم تنفيذة لكي نتشارك جميعا من أجل مصر.

وأشاد النائب وليد التمامي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن محافظة دمياط بدتشين المؤتمر الاول للحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي بقيادى المستشار محمود فوزي وبحجم المعلومات والسرد المبسط لدور واهداف الحملة .

وأضاف التمامي في بيان له اليوم ان دعوة حملة الرئيس السيسي إلى خوض الانتخابات بشرف ينعكس على صورة مصر والحضارة المصرية، واستعداد الحملة للتواصل مع جميع المرشحين للوصول الى مظهر حضاري يليق بمصر تدل علي التحضر من أجل ان تظهر مصر امام العالم بالشكل الريادي الذي تستحقه.

ولفت التمامي أن الفكرة التي تعد هي الأبرز خلال المؤتمرالصحفي لحملة الرئيس وهي مشاركة جميع محبين الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع رؤي وافكارهم خلال الموقع الإلكتروني التي تعمل الحملة حاليا على إنشائة وايضا وضع كافة أنشطة الحملة ورؤية المرشح الرئاسي وهو يؤكد علي المشاركة الفعالة لكل ابناء مصر بكل المحافظات ليكون صاحب قرار ورؤية داخل حملة الرئيس السيسي.

وأشاد النائب محمد علي ابوحجازي عضولجنة الصناعةبمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن محافظة دمياط بكافة ماجاء اليوم من عرض حي لدور ونشاط الحملة الرئيسية للرئيس عبد الفتاح السيسي والتي يرئسها المستشار محمود فوزي خلال الفترة القادمة وعقد لقاءات جماهيرية ونخبوية واستقبال الحملة كل من يريد التعرف على كل ما يتعلق بالحملة.

وأكد أبوحجازي أن الحملة اعطت فرصة كبيرة لكل محبي الرئيس السيسي بمختلف محافظات مصر الانضمام للعمل ضمن الحملة لتوحيد الجهود والاستفادة من كافة الطاقات.

وإعلان الشروط اللازمة خلال الايام القادمة، وذلك من خلال الصفحة الرسمية للحملة الانتخابية على فيسبوك.

وأشار أبوحجازي إلى أن الحملة تفتح ذراعيها لجميع الاحزاب والكيانات لتقديم رؤاهم بمختلف الجهات، وهو اكبر دليل علي ان الحملة تقوم علي قواعد واسس تضع المواطن هو الاساس وصاحب الراي الاول والاخير ودورة في الحملة هو الاساس وتواجدة ومشاركتة هوعمل وطني من اجل مصر.