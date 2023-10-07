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السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

البحرين تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين إلى ضبط النفس والتهدئة

البحرين
البحرين
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دعت البحرين، الفلسطينيين والإسرائيليين إلى ضبط النفس والتهدئة، والوقف الفوري للتصعيد؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
وذكرت وزارة الخارجية البحرينية وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية أنها تتابع بقلق تطورات الأوضاع في قطاع غزة بين فصائل فلسطينية والقوات الإسرائيلية، والتي تسببت في مقتل وإصابة العشرات.
وحذرت الوزارة من أن استمرار القتال سيكون له تأثيرات سلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة، والجهود الرامية إلى إحلال السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط.
وطالبت المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته والعمل على وقف الاقتتال بين الطرفين وحماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي الإنساني، والدفع بجهود العملية السلمية، وإقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

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