المجلس الوطني الفلسطيني يحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن قصف قطاع غزة

حمل المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم السبت، الحكومة الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عما يجري من اعتداءات وقصف في قطاع غزة.

وقال المجلس في بيان صادر عن رئاسته، إن رفض إسرائيل لأي عملية سياسية من أجل إحلال السلام، وتنكّرها المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني، وعدم اعترافها بوجود شعب فلسطيني، كما استعرض نتنياهو في خطابه الأخير بالأمم المتحدة، وشرعنة بؤر استيطانية جديدة، والاستيلاء غير المشروع على الأرض الفلسطينية المحتلة، وإعطاء المستوطنين الضوء الأخضر لقتل الفلسطينيين وحمايتهم من أي مساءلة قانونية، وعمليات القتل والإعدامات اليومية في المدن والبلدات الفلسطينية واقتحامات المسجد الأقصى المتكررة، والاعتداء على المصلين، أشعل المنطقة وفجّر برميل البارود الذي طالما حذّرنا حكومة اليمين منه مرارا وتكرارا.

وأضاف المجلس أن الشعب الفلسطيني واحد في الأرض الفلسطينية والشتات، ومن حقه أن يدافع عن نفسه وأرضه، ويحمي مقدساته، والمقاومة حق مشروع لجميع الشعوب التي تخضع للاحتلال والاضطهاد، بما فيها الشعب الفلسطيني، الشعب الوحيد الذي يعاني من عنصرية الاحتلال.

وطالب بتدخل عاجل من مجلس الأمن والأمم المتحدة لحماية الشعب الفلسطيني وإلزام إسرائيل احترام القرارات والمواثيق الدولية التي تحمي المدنيين وقت الحروب والنزاعات.