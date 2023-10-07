الدوري الإيطالي.. تشكيل يوفنتوس لمواجهة تورينو

أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة تورينو في ديربي تورينو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي.

ويستضيف فريق يوفنتوس، اليوم السبت، نظيره تورينو على ملعب أليانز استاديوم، في المباراة التي تنطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الأمريكي تيموتي وياه، هجوم اليوفي أمام تورينو، رفقة مويس كين، في ظل غياب الصربي دوشان فلاهوفيتش وفيديريكو كييزا للإصابة.

كما يغيب أليكس ساندرو وماتيا دي تشيليو للإصابة أيضًا، بالإضافة إلى الفرنسي بول بوجبا الذي يغيب للإيقاف على خلفية أزمة المنشطات.

ويحتل يوفنتوس، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 14 نقطة، أما تورينو يأتي في المركز الحادي عشر وفي رصيده 9 نقاط.

تشكيل يوفنتوس لمواجهة تورينو

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: جاتي - بريمير - دانيلو

خط الوسط: مكيني - ميريتي - لوكاتيلي - رابيو - كوستيتش

وفي الهجوم: تيموتي وياه - مويس كين.