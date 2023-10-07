" نيوتنكس“ تعين مجيب عبدالرازق رئيسا تنفيذيا جديدا للسوق المصري

تماشيا مع رؤية مصر 2030 وخطه التنمية الاقتصادية ودفع حلول التحول الرقمي أعلنت شركة نيوتنكس " Nutanix" الرائدة في مجال الحوسبة السحابية الهجينة متعددة الأوساط عن تعيين مجيب عبد الرازق في منصب الرئيس التنفيذي الجديد لمواكبة خطط توسعها داخل السوق المصري.

يأتي هذا في ظل مواصلة نيوتنكس لنموها وتوسيع تواجدها عالميا ورغبتها في المساهمة في بناء مصر الرقمية ودعم مبادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتسريع وتيره نمو الاقتصاد الرقمي تماشيا مع خطه التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030 علاوة على تقديم مصر كنموذج للدول الأفريقية الأخرى.

من جانبه قال طلال السيف، المدير التنفيذي الإقليمي لشركه نيوتنكس لمنطقة وسط الخليج و مصر، نحن متحمسون لأن يقود مجيب توسعات الشركة في السوق المصري بخبرة تزيد عن 17 عامًا في صناعة تكنولوجيا المعلومات حيث يجلب مجيب ثروة من المعرفة والخبرة إلى منصبه الجديد و يتمتع بسجل حافل كقائد مبيعات بارع يبني قطاعات سوقيه ناجحة، ويحقق نموًا كبيرًا، ويساهم في ترسيخ نيوتنكس كلاعب رئيسي في صناعه تكنولوجيا المعلومات .

اكد مجيب عبد الرازق ،المدير الإقليمي لشركه نيوتنكس في مصر ، يمثل السوق المصري فرصه كبيره و يملك إمكانيات هائلة للنمو ليمثل اضافه الى الاعمال التجارية لدى نيوتنكس حيث تعتبر تكنولوجيا الحوسبة السحابية أولوية قصوى للشركات الخاصة والحكومية على حد سواء و سيكون تركيزي الرئيسي على بناء عروض متميزة للخدمات المقدمة في مصر لتزويد القطاعات الاقتصادية الرئيسية داخل السوق مثل القطاع الحكومي و قطاع الخدمات المالية، والاتصالات، وصناعة النفط والغاز، بحلول مبتكرة لتقديم تجربة عملاء استثنائية بتحقيق اعلى درجات الجودة و باقل تكلفه .

أضاف عبد الرازق، أتطلع إلى العمل عن كثب مع عملائنا وشركائنا والمتطلعون الى الاستفادة من خدماتنا في مصر لخلق قصص نجاح متبادل ودفع التحول الرقمي للاقتصاد المصري،

وتعد أحد العوامل الرئيسية التي تميز نيوتنكس هي ثقافه الشمول والتشاركية، حيث يتعامل الجميع كفريق واحد بروح المحارب، هذا التفكير التشاركي لا يضمن ان نحقق أهدافنا فقط بل نتجاوزها وأتطلع إلى البناء على هذا الأساس القوي والاستفادة من شغف فريقنا بالتميز لتحقيق النجاح في مصر.