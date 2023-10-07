إصابات خطيرة خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في "رام الله" و"أريحا"

أصيب، مساء السبت، 12 مواطنا فلسطينيا بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينتي "رام الله" و"أريحا" بوسط وشرق الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية وطبية فلسطينية إن 10 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، خلال المواجهات المستمرة عند مدخل "البيرة" الشمالي مشيرة إلى أن الطواقم الطبية تعاملت مع إصابة خطيرة جدًا بالرصاص الحي في الرأس، وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمُصاب ونقله إلى المستشفى.

وفي السياق، أغلقت قوات الاحتلال مدخل مدينة البيرة الشمالي (المدخل للرئيسي للدخول والخروج من رام الله)، كما أغلقت مدخل قرية "بيتين" شرق مُحافظة رام الله والبيرة.

وفي أريحا، أصيب فلسطينيان برصاص الاحتلال، أحدهما وصفت إصابته بالخطيرة، خلال مواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي للمدينة.

وأفادت مصادر محلية وطبية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب الشبان خلال المواجهات، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في الرأس، ووصفت إصابته بالخطيرة، وآخر بالرصاص الحي في يده وقدمه، ووصفت إصابته بالمتوسطة، حيث جرى نقلهما إلى المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت مدخل أريحا الشمالي في وقت سابق اليوم ومنعت المواطنين من الخروج عبره، وذلك ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها للتضييق على المواطنين الفلسطينيين كإجراء انتقامي نتيجة لعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" صباح اليوم ردا على انتهاكات الاحتلال بحق الأقصى والفلسطينيين.