خلال منتدى دل تكنولوجيز.. محمد أمين: 7.5 مليار دولار استثمارات «دل» خلال الـسبع سنوات الماضية

عقدت انتل منتدى دل تكنولوجيز الحدث السنوي الأهم الذي يجمع قادة الأعمال وخبراء القطاع في البنية التحتية الذكية وتقنيات وخدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات والأمن السيبراني.

صرح محمد أمين، نائب الرئيس التنفيذي لشركة دل تكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط، بأن الشركة قد استثمرت مبلغ 7.5 مليار دولار خلال السبع سنوات الماضية. وأشار إلى أن شركة دل تعتزم زيادة حجم استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال الفترة القادمة.

وأكد أمين أن قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي يسهم بشكل كبير في تطوير حجم أعمال الشركات، وتوقع أن يسهم هذا القطاع في إعادة هيكلة وتطوير المنافسة في الفترة القادمة.

وأشار إلى أن شركة دل تكنولوجي تعتزم الاستثمار في قطاع المنتجات الطرفية، مشيراً إلى أن الدراسات أظهرت أن 70% منها تتوقع زيادة حجم الاستثمارات في هذا القطاع.

وتوقع أيضاً زيادة في عدد الهجمات السيبرانية نظراً للزخم الكبير في عدد من المنتجات التكنولوجية خلال المرحلة القادمة، وأكد أن شركة دل تهدف إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الأمن السيبراني لحماية قاعدة العملاء من خطورة التعرض للهجمات السيبرانية.

أشار أمين أن السوق المصرية تمتلك كوادر واعدة تمكنها من تحقيق التطور التكنولوجي.

كشف أمين أن الشركة حققت معدل نمو عالمي يقدر بنحو 11% على أساس سنوي، مما أسهم في زيادة سعر أسهم شركة دل في بورصة ناسداك.

قال المهندس محمد طلعت نائب الرئيس بشركة دل تكنولوجيز بمنطقة السعودية ومصر وليبيا وتركيا وبلاد الشام أن حصة الشركة في السوق المصرية بلغت 61.5% في خدمات التخزين Storage، و 56% في الخوادم Servers، وفي منتجات العملاء CSG بلغت 34.9%، وفي أجهزة الكمبيوتر المحمولة Notebooks بلغت 49.9%.

وأكد أن استثمارات الشركة في مصر لم تتراجع خطوة واحدة وتواصل الشركة تخطي كافة التحديات بنفس القوة والاستمرارية والنمو أملاً في تحسن الظروف الاقتصادية.

وأوضح طلعت أن الغالبية العظمى من المشاريع القومية ومشاريع التحول الرقمي تكون شركة دل تكنولوجيز جزء منها

وأضاف أن الشركة من خلال شركائها تدعم الشركات المتوسطة والصغيرة أيضاً باعتبارها القطاعات الأكثر نمواً.



من جانبه قال طارق هيبة، مدير عام الشركة في مصر وليبيا أن شركة دل تكنولوجيز دورًا حاسمًا في دعم التحول الرقمي في مصر من خلال الابتكار والتعاون.

أضاف نحن نؤمن بدور التكنولوجيا في إطلاق العنان لإمكانات لا مثيل لها وخلق مستقبل أفضل للجميع. ويتيح منتدى دل تكنولوجيز الفرصة لتحسين مكانتنا كمستشارين موثوقين لعملائنا وشركائنا، بالإضافة إلى مساعدة الشركات المصرية في رسم خارطة طريق واضحة لمستقبل مزدهر.”

علي صعيد متصل أستضاف منتدى دل تكنولوجيز ورش عمل وجلسات تعليمية وحلقات نقاشية حيث تناول المتحدثون مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تعزز التحول الرقمي للمؤسسات وتسرع وتيرته

